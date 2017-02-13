Еще
16:57 13.02.2017
Пришлите свою новость!
16:54
Врио главы Новгородской области Андрей Никитин прибудет в регион уже вечером
16:50
Проект «Летающие звери» в гостях у «Лицедеев» поборется в новой номинации премии «Серебряный меркурий»
16:46
Мизулиной в Совете Федерации поручили борьбу с сектами
16:42
"Зелёная карта" не подешевеет
16:30
«ДП»: Доля ретейлеров «О’Кей», «Лента» и X5 в Петербурге превысила установленный предел
16:28
В Петербурге двоих мужчин задержали за ночной променад с коляской
16:22
На Зверинской сносят фасад дома дореволюционной постройки
16:17
Американские десантники отстрелялись под Калининградом
16:13
Перестроенную Алексеевскую церковь на Чкаловском памятником не сочли
15:58
В Петербурге отчим метнул нож в голову падчерице
15:50
Приговор дипломату, вывезшему Антона Салонена из России, остается в силе
15:36
Ковалев просит главу СК привлечь Милонова за «разжигание»
15:35
Стрелок по музею трамваев в Петербурге отделался условным сроком
15:29
«Невская застава» защитит «Аврору» от ледяного давления, любителей селфи и «зайцев»
15:27
В Приморском районе со стрельбой задерживали дорожного нарушителя
15:25
Лавров: Россия надеется на взаимодействие с Трампом в борьбе с терроризмом
15:21
Петербурженка едва не убила знакомого, пытаясь избавить его от мук любви
15:11
Депутаты ЗакСа просят Мединского не допустить слияния РНБ и Ленинки
15:04
Пекари отрицают дефицит пшеницы в России
14:56
Петербургский метрополитен вложит в инфраструктуру более 20 млрд
14:45
Клиенты ВТБ24 жалуются на неработающие карты
14:43
Комитет по культуре Госдумы напомнил гонителям «Матильды» о Конституции
14:38
В петербургских школах из-за гриппа и ОРВИ приостановлены занятия в 6 классах
14:29
1,8 млн пропали со счета петербургской фирмы в момент смены гендиректора
14:23
Суд не разрешил «Союзу» возобновить торговлю сувенирами у «Авроры»
14:19
Со свалки возле Aero на Пулковском шоссе забрали грузовики и бульдозер
14:15
Фото убийства российского посла получило главную награду World Press Photo
14:11
Оперная певица из Финляндии получила "Грэмми"
14:03
На Большой Пушкарской, где молотками били бизнесмена, сожгли машину
13:49
Путин временно поручил Никитину губернаторство в Новгороде
13:45
Большинство "Грэмми" присуждены Адели и Боуи
13:40
Минстрой предложил оборудовать многоквартирные дома газоанализаторами
13:36
Дорожники Петербурга готовятся к оттепели и гололеду
13:31
Воспитанник СДЮШОР СКА погиб в ледовом дворце подмосковного Подольска
13:24
В Петербурге строители вернули в бюджет 100 миллионов
13:14
Во дворе на Науки разлит кипяток: в размыв попали две машины
13:10
Песков: По встрече Трампа и Путина никакой конкретики
12:58
Штаб Макрона обвинил Россию во вмешательстве в выборы президента Франции
12:52
В рейтинге самых продаваемых автомобилей с пробегом в России произошли изменения
12:48
Уголовное дело помогло «Пилону» заплатить налоги
12:44
Аварийный особняк на Фонтанке продают за 4 млн рублей
12:34
Прибыль банка «ВТБ24» в Петербурге выросла в 1,5 раза в 2016 году
12:29
Ломбертс заявил, что «Зенит» пообещал отпустить его летом
12:23
Ленинградский окружной военный суд начинает слушать дело сирийского наемника
12:19
Двух "зацеперов" сняли с грузового поезда в Ручьях
12:09
В жителя Ленобласти стреляли на проспекте Шаумяна
12:05
В Петербурге приставы помогли «СУ № 326» заплатить 60 миллионов долгов
11:56
Петербурженка упала в грузовик с 12-го этажа
11:51
Минобороны будет проверять сделки с участием иностранных инвесторов
11:43
Глава Еврокомиссии Юнкер разочаровался в ЕС и решил не переизбираться
11:34
Россияне могут лишиться недвижимости в Финляндии вблизи стратегических объектов
11:30
Силуанов открестился от прогрессивной шкалы налогов
11:22
Путин поздравил Бердымухамедова с переизбранием
11:14
Введенская больница снова осталась без главного врача
11:10
В Красноярске школьница едва не стала жертвой «группы смерти»
11:03
Доллар впервые за полтора года опустился ниже 58 рублей
10:57
Протестующие беженцы разбили лагерь в центре Хельсинки
10:51
В Петербурге задержали мошенниц, обобравших пенсионеров на 800 тысяч
10:51
Как из-за голода в Финляндии в Петербурге вокзал построили
10:45
При квартирном пожаре на Бутлерова погибла женщина
10:39
Петербургский чиновник сдержал обещание и ездит на велосипеде даже зимой
10:30
Адвокат Учителя просит Поклонскую заставить религиозных фанатиков «сдаться в плен»
10:27
В Невском районе задержали любителя новинок от Apple
10:21
Прилепин признался, что служит заместителем командира батальона в ДНР
10:13
Новгородский губернатор ушел в отставку
10:09
В Петербурге пройдёт цикл концертов в темноте в проекте «Мир на ощупь»
10:03
Финскую визу сделают за 12 дней
09:57
СК заявил о доказательствах применения Киевом "Точек-У" против мирного населения в Донбассе
09:49
Петербурженка заявила об изнасиловании на АЗС
09:41
ДТП на КАД собрало пробку 8 километров
Предыдущие новости
Архив материалов
Город
Версия для печати
13.02.2017 15:11

Депутаты ЗакСа просят Мединского не допустить слияния РНБ и Ленинки

Петербургский ЗакС собирается обратиться к министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой не допустить слияние Российской национальной и Российской государственной библиотек. Такое обращение комиссия городского парламента по культуре единогласно приняла на своём заседании 13 февраля, сообщил «Фонтанке» депутат Максим Резник.

По словам Резника, весь парламент может утвердить бумагу на пленарном заседании 15 февраля, после этого её отправят в министерство.

В обращении, имеющемся в распоряжении «Фонтанки», депутаты напоминают об «общероссийской стратегической важности» РНБ как научного и культурного центра. Слияние с Ленинкой может вызвать осложнения в работе с редкими документами, «привести к недоступности для читателей новых книг» и «нивелирует суть РНБ как хранилища всей печатной продукции Российской Федерации», прогнозируют авторы письма.

Депутаты также подчёркивают, что одновременное хранение книг в Публичке и Ленинке «страхует наше общество от… утрат». В качестве примера они приводят пожар 2015 года в Институте научной информации по общественным наукам РАН, «в результате которого утрачены представленные в единственном экземпляре» редкие издания и архивные документы.

«ЗакС обращается к вам с просьбой не допустить принятия поспешных решений по вопросу структурного и административного объединения библиотек без всесторонней взвешенной оценки и учёта мнения ведущих учёных и признанных специалистов России», – заключается в письме.

Справка:

В январе 2017 года стало известно, что глава РНБ Александр Вислый и руководитель РГБ Владимир Гнездилов направили письмо на имя премьер-министра Дмитрия Медведева с просьбой о слиянии двух крупнейших в стране книгохранилищ. Оригинал письма общественность не видела, о документе стало известно от библиотечного сообщества. Позже ведущие библиотекари и учёные страны обратились к президенту Владимиру Путину с контрзаявлением, где говорилось о кризисе в двух библиотеках, который может возникнуть в связи с неосторожным решением.

В начале февраля из РНБ уволили библиографа Татьяну Шумилову, публично раскритиковавшую решение руководства. По сведениям "Фонтанки", приказ об увольнении мог быть подготовлен из-за недовольства министра культуры Владимира Мединского.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

Ранее по теме
Около Публички раздают книги в знак протеста против объединения с Ленинкой
Учёные вышли на пикет против объединения РНБ с Ленинкой
Библиограф Шумилова оспорит увольнение из РНБ в суде
Татьяна Толстая и Денис Драгунский подписались в защиту увольняемой из РНБ сотрудницы
Главного библиографа РНБ уволили после критики объединения с Ленинкой
СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
«Терем-квартет» Автор фото Даниил Рабовский
10.02.2017 18:15

Музыка – лучший подарок ко Дню всех влюбленных

В преддверии Дня всех влюбленных Санкт-Петербургская филармония им. Д. Д. Шостаковича предоставит возможность сделать отличный подарок себе и своим близким. 12 февраля в кассе Филармонии билеты на 13 концертов Большого зала можно приобрести со скидкой 50%.
«СЕКС.РФ»
09.02.2017 10:32

Более 80% россиян готовятся отмечать День Святого Валентина

По последним исследованиям «Ромир», поздравлять любимых в День Святого Валентина этой зимой готовятся 81% россиян. Не считают этот день праздником лишь 21% россиян, а 7% опрошенных и вовсе затруднились сообщить о своих планах.
Автор фото: Голынский Сергей
09.02.2017 09:00

Уральские авиалинии стали победителем в номинации «Наиболее динамичное развитие маршрутной сети»

Управляющая компания аэропорта Пулково «Воздушные Ворота Северной Столицы» наградила лучшие авиакомпании, выполняющие рейсы из Санкт-Петербурга по итогам 2016 года
Материалы рубрики
Новости
Статьи
На Зверинской сносят фасад дома дореволюционной постройки
«Невская застава» защитит «Аврору» от ледяного давления, любителей селфи и «зайцев»
Депутаты ЗакСа просят Мединского не допустить слияния РНБ и Ленинки
Петербургский метрополитен вложит в инфраструктуру более 20 млрд
Дорожники Петербурга готовятся к оттепели и гололеду
Петербургский чиновник сдержал обещание и ездит на велосипеде даже зимой
«Озерки» открыли для пассажиров
Станцию метро «Озерки» закрыли из-за подозрительного предмета
Акцию в Исаакиевском соборе остановила полиция
Полиция сообщила о 1200 участниках акции протеста против передачи Исаакия
Хоровод как ответ на крестный ход
Знакомьтесь - «Санкт-Петербург-арена»
С миру по прихожанину - Церкви Исаакий
Сдаются паркинги. Дорого. «Убитые»
Институт Вавилова просит спасения у Путина
Смольный простит горожанам плату за парковку
Будет вам Олимпиада
Борьба Смольного и ЗакСа дошла до КС
В поисках французского круассана
Смольный заблудился на платных парковках
Говорим и показываем
Главное
Последнее

На Большой Пушкарской, где молотками били бизнесмена, сожгли машину

Как из-за голода в Финляндии в Петербурге вокзал построили

Петербургский чиновник сдержал обещание и ездит на велосипеде даже зимой

Акцию в Исаакиевском соборе остановила полиция

Ирина Тумакова/"Фонтанка.ру"

Протестующие образовали кольцо вокруг Исаакия

Новости компаний
«Терем-квартет» Автор фото Даниил Рабовский
10.02.2017 18:15
Музыка – лучший подарок ко Дню всех влюбленных
В преддверии Дня всех влюбленных Санкт-Петербургская филармония им. Д. Д. Шостаковича предоставит возможность сделать отличный подарок себе и своим близким. 12 февраля в кассе Филармонии билеты на 13 концертов Большого зала можно приобрести со скидкой 50%.
«СЕКС.РФ»
09.02.2017 10:32
Более 80% россиян готовятся отмечать День Святого Валентина
По последним исследованиям «Ромир», поздравлять любимых в День Святого Валентина этой зимой готовятся 81% россиян. Не считают этот день праздником лишь 21% россиян, а 7% опрошенных и вовсе затруднились сообщить о своих планах.
Автор фото: Голынский Сергей
09.02.2017 09:00
Уральские авиалинии стали победителем в номинации «Наиболее динамичное развитие маршрутной сети»
Управляющая компания аэропорта Пулково «Воздушные Ворота Северной Столицы» наградила лучшие авиакомпании, выполняющие рейсы из Санкт-Петербурга по итогам 2016 года
Tele2
08.02.2017 15:47
Tele2 поддержит крупнейший в России музей современного искусства
Tele2 стала официальным партнером музея современного искусства Эрарта. В 2017 году компания поддержит целый ряд культурных событий, которые дают возможность петербуржцам по-новому взглянуть на мир через призму творчества наиболее ярких современных художников.
КЕЙ
07.02.2017 09:00
Бонусная программа КЕЙ стала удобнее
В 2015 году цифровой ритейлер КЕЙ запустил бонусную программу «+1 к счастью» - гибкую систему лояльности, учитывающую личные интересы покупателей и мотивирующую на повторные покупки.
«Уральские авиалинии»
06.02.2017 10:32
Уральские авиалинии раскрывают питерцам тайну своего большого QR-кода
Если вы еще не поняли, зачем сканировать лето? Сообщаем: летние QR-коды ведут на распродажу ваших любимых летних направлений.
Царскосельский каток
03.02.2017 16:59
«Терминал-Ресурс» приглашает на Царскосельский каток
Застройщик ООО «Терминал-Ресурс» приглашает всех посетить Царскосельский каток на Треугольной площади
«Уральские авиалинии»
03.02.2017 09:00
"Уральские авиалинии" запускают теплую акцию в Санкт-Петербурге
Уже мечтаете о жарком лете и незабываемом отпуске? «Уральские авиалинии» помогут настроиться на лето 2017. Авиакомпания раскрасила крупные мегаполисы страны яркими QR-кодам
Tele2
02.02.2017 17:55
Tele2 подключает к сети LTE-450 через мобильных агентов
Tele2 запускает бесплатные выездные консультации мобильных агентов Skylink. Теперь жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области могут вызвать представителя компании в любую точку региона для консультации и подключения к сети скоростного интернета LTE-450.
«Новоорловский»
31.01.2017 14:27
ЮИТ передает ключи от «Новоорловского»
Компания «ЮИТ Санкт-Петербург» приступила к передаче квартир в домах первой очереди комплекса комфорт-класса «Новоорловский», создающийся по проекту известного испанского архитектора Рикардо Бофилла
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.