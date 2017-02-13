Депутаты ЗакСа просят Мединского не допустить слияния РНБ и Ленинки

Петербургский ЗакС собирается обратиться к министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой не допустить слияние Российской национальной и Российской государственной библиотек. Такое обращение комиссия городского парламента по культуре единогласно приняла на своём заседании 13 февраля, сообщил «Фонтанке» депутат Максим Резник.

По словам Резника, весь парламент может утвердить бумагу на пленарном заседании 15 февраля, после этого её отправят в министерство.

В обращении, имеющемся в распоряжении «Фонтанки», депутаты напоминают об «общероссийской стратегической важности» РНБ как научного и культурного центра. Слияние с Ленинкой может вызвать осложнения в работе с редкими документами, «привести к недоступности для читателей новых книг» и «нивелирует суть РНБ как хранилища всей печатной продукции Российской Федерации», прогнозируют авторы письма.

Депутаты также подчёркивают, что одновременное хранение книг в Публичке и Ленинке «страхует наше общество от… утрат». В качестве примера они приводят пожар 2015 года в Институте научной информации по общественным наукам РАН, «в результате которого утрачены представленные в единственном экземпляре» редкие издания и архивные документы.

«ЗакС обращается к вам с просьбой не допустить принятия поспешных решений по вопросу структурного и административного объединения библиотек без всесторонней взвешенной оценки и учёта мнения ведущих учёных и признанных специалистов России», – заключается в письме.