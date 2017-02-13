Пекари отрицают дефицит пшеницы в России

Дефицита пшеницы для производства хлеба как по всей России, так и в отдельных ее субъектах нет. Как и нет массового фальсификата этой продукции.

Об этом 13 февраля рассказал «Газете.Ru» президент Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК) Юрий Кацнельсон.

По его словам, оптовые цены на пшеничную муку за последний год выросли на 1,5%. Он также прокомментировал опасения того, что из-за нехватки качественной пшеницы на российском рынке участились случаи использования фальсификата при производстве хлеба.

«Мы считаем, что на российском рынке фальсификат как массовое явление отсутствует», — отметил он.

По его оценке, доля пшеницы (зерна) в себестоимости производства хлеба менее 10%.

Ранее ряд СМИ сообщил о том, что в Совете Федерации будет обсуждаться вопрос возможного дефицита высококачественной пшеницы для производства хлеба. В частности, об этом сообщал RNS со ссылкой на материалы к совещанию «О прогнозном балансе ресурсов и использования зерна в России». «Высокий урожай неизбежно привел к дефициту качественного зерна, в частности продовольственной пшеницы 3-го класса, являющейся одной из важнейших зерновых культур для производства массовых сортов хлеба в России», — сказано в документе.