В Приморском районе со стрельбой задерживали дорожного нарушителя

Полиция Приморского района Петербурга с погоней и стрельбой пыталась поймать «Ладу Калину».

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и области, около полудня 13 февраля на Приморском шоссе, в районе Ушаковской развязки, наряд ДПС увидел «Ладу Калину», которая ехала с выключенными габаритами. На требование полицейских водитель не только не остановился, но и прибавил газу. Для его задержания была организована погоня, в ходе которой сотрудники правоохранительных органов применили табельное оружие.

Легковушку нашли на Приморской улице в Ольгино. Но уже пустой – водителю удалось скрыться.

Сейчас ведется проверка по факту происшествия. Сбежавшего автолюбителя разыскивают.