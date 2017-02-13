Петербургский метрополитен вложит в инфраструктуру более 20 млрд

20,4 млрд рублей направит на инфраструктуру до 2021 года Петербургский метрополитен. На эти деньги закупят составы и оснастят подземку новым оборудованием.

Как сообщает 13 февраля пресс-служба предприятия, за счет городского бюджета предполагается привлечь кредитную линию на 12,4 млрд рублей — эти деньги пойдут на закупку подвижного состава для Невско-Василеостровской линии. 3,8 млрд из собственных средств метрополитен направит на составы с асинхронным тяговым приводом. Еще 2,2 млрд (из федеральной и региональной казны) потребуется на обеспечение транспортной безопасности – в частности, установку видеокамер. Кроме того, продолжаются работы по созданию бесплатного широкополосного доступа в Интернет — инвестор вложит полтора миллиарда рублей. Обеспечение пассажиров качественной сотовой связью на базе щелевого кабеля обойдется в полмиллиарда.

Ранее сообщалось, что ГУП «Петербургский метрополитен» намерено начать оснащение http://www.fontanka.ru/2016/12/15/101/ городской подземки технологией Wi-Fi с четвертой, самой короткой, ветки. Работы должны быть проведены в течение первого полугодия 2017 года, затем WI-Fi появится и на других линиях.