Клиенты ВТБ24 жалуются на неработающие карты

Владельцы карт банка ВТБ24 в Петербурге в понедельник, 13 февраля, пожаловались на проблемы с пластиковыми картами при оплате и попытке снять наличные.

При звонке по телефону технической поддержки банка по телефону 8 800 100 24 24, который был совершен в 14.35, автоответчик сообщил о невозможности проведения операций по картам.

«По техническим причинам проведение операций по картам и мастер-счетам временно недоступно. В ближайшее время сервис будет восстановлен», – говорится в сообщении технической поддержки.

В пресс-службе банка корреспонденту «Фонтанки» сообщили, что обстоятельства выясняются.