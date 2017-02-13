Еще
16:58 13.02.2017
Пришлите свою новость!
16:54
Врио главы Новгородской области Андрей Никитин прибудет в регион уже вечером
16:50
Проект «Летающие звери» в гостях у «Лицедеев» поборется в новой номинации премии «Серебряный меркурий»
16:46
Мизулиной в Совете Федерации поручили борьбу с сектами
16:42
"Зелёная карта" не подешевеет
16:30
«ДП»: Доля ретейлеров «О’Кей», «Лента» и X5 в Петербурге превысила установленный предел
16:28
В Петербурге двоих мужчин задержали за ночной променад с коляской
16:22
На Зверинской сносят фасад дома дореволюционной постройки
16:17
Американские десантники отстрелялись под Калининградом
16:13
Перестроенную Алексеевскую церковь на Чкаловском памятником не сочли
15:58
В Петербурге отчим метнул нож в голову падчерице
15:50
Приговор дипломату, вывезшему Антона Салонена из России, остается в силе
15:36
Ковалев просит главу СК привлечь Милонова за «разжигание»
15:35
Стрелок по музею трамваев в Петербурге отделался условным сроком
15:29
«Невская застава» защитит «Аврору» от ледяного давления, любителей селфи и «зайцев»
15:27
В Приморском районе со стрельбой задерживали дорожного нарушителя
15:25
Лавров: Россия надеется на взаимодействие с Трампом в борьбе с терроризмом
15:21
Петербурженка едва не убила знакомого, пытаясь избавить его от мук любви
15:11
Депутаты ЗакСа просят Мединского не допустить слияния РНБ и Ленинки
15:04
Пекари отрицают дефицит пшеницы в России
14:56
Петербургский метрополитен вложит в инфраструктуру более 20 млрд
14:45
Клиенты ВТБ24 жалуются на неработающие карты
14:43
Комитет по культуре Госдумы напомнил гонителям «Матильды» о Конституции
14:38
В петербургских школах из-за гриппа и ОРВИ приостановлены занятия в 6 классах
14:29
1,8 млн пропали со счета петербургской фирмы в момент смены гендиректора
14:23
Суд не разрешил «Союзу» возобновить торговлю сувенирами у «Авроры»
14:19
Со свалки возле Aero на Пулковском шоссе забрали грузовики и бульдозер
14:15
Фото убийства российского посла получило главную награду World Press Photo
14:11
Оперная певица из Финляндии получила "Грэмми"
14:03
На Большой Пушкарской, где молотками били бизнесмена, сожгли машину
13:49
Путин временно поручил Никитину губернаторство в Новгороде
13:45
Большинство "Грэмми" присуждены Адели и Боуи
13:40
Минстрой предложил оборудовать многоквартирные дома газоанализаторами
13:36
Дорожники Петербурга готовятся к оттепели и гололеду
13:31
Воспитанник СДЮШОР СКА погиб в ледовом дворце подмосковного Подольска
13:24
В Петербурге строители вернули в бюджет 100 миллионов
13:14
Во дворе на Науки разлит кипяток: в размыв попали две машины
13:10
Песков: По встрече Трампа и Путина никакой конкретики
12:58
Штаб Макрона обвинил Россию во вмешательстве в выборы президента Франции
12:52
В рейтинге самых продаваемых автомобилей с пробегом в России произошли изменения
12:48
Уголовное дело помогло «Пилону» заплатить налоги
12:44
Аварийный особняк на Фонтанке продают за 4 млн рублей
12:34
Прибыль банка «ВТБ24» в Петербурге выросла в 1,5 раза в 2016 году
12:29
Ломбертс заявил, что «Зенит» пообещал отпустить его летом
12:23
Ленинградский окружной военный суд начинает слушать дело сирийского наемника
12:19
Двух "зацеперов" сняли с грузового поезда в Ручьях
12:09
В жителя Ленобласти стреляли на проспекте Шаумяна
12:05
В Петербурге приставы помогли «СУ № 326» заплатить 60 миллионов долгов
11:56
Петербурженка упала в грузовик с 12-го этажа
11:51
Минобороны будет проверять сделки с участием иностранных инвесторов
11:43
Глава Еврокомиссии Юнкер разочаровался в ЕС и решил не переизбираться
11:34
Россияне могут лишиться недвижимости в Финляндии вблизи стратегических объектов
11:30
Силуанов открестился от прогрессивной шкалы налогов
11:22
Путин поздравил Бердымухамедова с переизбранием
11:14
Введенская больница снова осталась без главного врача
11:10
В Красноярске школьница едва не стала жертвой «группы смерти»
11:03
Доллар впервые за полтора года опустился ниже 58 рублей
10:57
Протестующие беженцы разбили лагерь в центре Хельсинки
10:51
В Петербурге задержали мошенниц, обобравших пенсионеров на 800 тысяч
10:51
Как из-за голода в Финляндии в Петербурге вокзал построили
10:45
При квартирном пожаре на Бутлерова погибла женщина
10:39
Петербургский чиновник сдержал обещание и ездит на велосипеде даже зимой
10:30
Адвокат Учителя просит Поклонскую заставить религиозных фанатиков «сдаться в плен»
10:27
В Невском районе задержали любителя новинок от Apple
10:21
Прилепин признался, что служит заместителем командира батальона в ДНР
10:13
Новгородский губернатор ушел в отставку
10:09
В Петербурге пройдёт цикл концертов в темноте в проекте «Мир на ощупь»
10:03
Финскую визу сделают за 12 дней
09:57
СК заявил о доказательствах применения Киевом "Точек-У" против мирного населения в Донбассе
09:49
Петербурженка заявила об изнасиловании на АЗС
09:41
ДТП на КАД собрало пробку 8 километров
Предыдущие новости
Архив материалов
Происшествия
Версия для печати
13.02.2017 14:29

1,8 млн пропали со счета петербургской фирмы в момент смены гендиректора

Жительница Петербурга обвиняется в присвоении внушительной суммы, принадлежащей фирме, в которой она числилась генеральным директором. На момент снятия наличных Наталью Макееву уже уволили, но средства фирмы это не спасло.

Как сообщает прокуратура Петербурга 13 февраля, в середине 2016 года, по  данным следствия, Макеева  выписала себе чек на 700 тысяч рублей и благополучно его обналичила. Тем временем на собрании акционеров компании ее освободили от должности генерального директора. Вероятно, после того, как женщину поставили в известность относительно кадрового решения, со счета были сняты еще 1,1 миллиона рублей.

Таким образом, всего Макеевой вменяется присвоение 1,8 млн рублей. Прокуратура Петербурга подписала обвинительное заключение и направила дело в Московский районный суд.

 


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
10.02.2017 11:05

Банк «Санкт-Петербург» запустил ипотечную программу

Банк «Санкт-Петербург» начал выдавать ипотеку с нулевым первоначальным взносом и снизил ставки по ипотечным программам
Фото: Ксения Черноморова
19.01.2017 13:40

Дольщики ГК «Город» массово обратились к представителю президента по СЗФО

Сегодня около 300 обманутых дольщиков ГК «Город» собрались у приемной представителя президента в Петербурге, чтобы в очередной раз обратить внимание властей на три долгостроя в Приморском и Красносельском районах
Молодежный еврейский центр «Гилель»
02.11.2016 10:45

Петербуржцы смогут съездить этой зимой в Израиль бесплатно

Юноши и девушки от 18 до 27 лет еврейского происхождения смогут бесплатно поехать в Израиль
Материалы рубрики
Новости
Статьи
В Петербурге двоих мужчин задержали за ночной променад с коляской
В Петербурге отчим метнул нож в голову падчерице
Стрелок по музею трамваев в Петербурге отделался условным сроком
В Приморском районе со стрельбой задерживали дорожного нарушителя
Петербурженка едва не убила знакомого, пытаясь избавить его от мук любви
1,8 млн пропали со счета петербургской фирмы в момент смены гендиректора
Со свалки возле Aero на Пулковском шоссе забрали грузовики и бульдозер
На Большой Пушкарской, где молотками били бизнесмена, сожгли машину
Воспитанник СДЮШОР СКА погиб в ледовом дворце подмосковного Подольска
В Петербурге строители вернули в бюджет 100 миллионов
Совершенно секретный подполковник Федосов
Уголовный разворот в деле “Порше” против скорой
Похищенный бриллиант сбежал в Китай
Как в Выборгском районе боятся ртути
Шутка над "Полпредством" от имени ФСБ удалась
Новый хакер из «Шалтая»
В деле о пожаре в Rock Town ищут сварщика
Между дождем и гололедом
На Лесной сгорел Rock Town
Полиция клерикальным доносам верит на слово
Говорим и показываем
Главное
Последнее

На Большой Пушкарской, где молотками били бизнесмена, сожгли машину

Как из-за голода в Финляндии в Петербурге вокзал построили

Петербургский чиновник сдержал обещание и ездит на велосипеде даже зимой

Акцию в Исаакиевском соборе остановила полиция

Ирина Тумакова/"Фонтанка.ру"

Протестующие образовали кольцо вокруг Исаакия

Новости компаний
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
10.02.2017 11:05
Банк «Санкт-Петербург» запустил ипотечную программу
Банк «Санкт-Петербург» начал выдавать ипотеку с нулевым первоначальным взносом и снизил ставки по ипотечным программам
Фото: Ксения Черноморова
19.01.2017 13:40
Дольщики ГК «Город» массово обратились к представителю президента по СЗФО
Сегодня около 300 обманутых дольщиков ГК «Город» собрались у приемной представителя президента в Петербурге, чтобы в очередной раз обратить внимание властей на три долгостроя в Приморском и Красносельском районах
Молодежный еврейский центр «Гилель»
02.11.2016 10:45
Петербуржцы смогут съездить этой зимой в Израиль бесплатно
Юноши и девушки от 18 до 27 лет еврейского происхождения смогут бесплатно поехать в Израиль
«Отвечает эксперт»
25.10.2016 13:20
За лучший придуманный банковский офис дадут реальную награду
Рамки нашей постоянной рубрики «Отвечает эксперт» заметно расширились. Теперь, здесь можно не только задать свой вопрос и получить на него компетентный ответ, но и высказать свои пожелания
Yolkki Village
21.10.2016 16:35
Господдержка ипотеки будет действовать до конца года
По программе господдержки ипотеки определенным банкам предоставляется возможность выдавать кредиты с пониженной ставкой за счет средств бюджета, которые Правительство частично направляет на жилищное кредитование.
Yolkki Village
13.10.2016 16:06
Конкурс в социальных сетях от ЖК Yolkki Village
Совсем скоро наступит последний день второго осеннего месяца. А это значит, что грядёт самый таинственный праздник в году - Канун Дня Всех Святых, более известный как Хэллоуин.
Задай вопрос эксперту!
06.10.2016 17:02
Безопасные финансы
Читая новости или статьи по финансовой тематике, Вы имеете возможность задать вопрос, не отходя от сайта. На этой неделе принимаем ваши вопросы по теме: безопасные финансы
СК «РЕСПЕКТ»
30.09.2016 11:15
Страховщики помогают программе переселения из аварийного жилья
По плану федеральной программы расселения граждан из ветхого жилья, к сентябрю 2017 года во всей стране должна быть решена проблема аварийного жилищного фонда. Но часто реализации программы мешает недобросовестное исполнение обязательств строительными организациями.
ТРК «Порт Находка»
07.09.2016 18:15
На открытии ТРК «Порт Находка» будет разыгран скутер
10 сентября среди всех участников открытия II очереди ТРК «Порт Находка» будет разыгран стильный скутер. Начало праздника в 12.00.
Ленстройтрест
12.08.2016 17:06
Ленстройтрест признан самым клиентоориентированным застройщиком Ленинградской области
Союз строительных организаций Ленобласти (ЛенОблСоюзСтрой) вручил награды лучшим предприятиям и организациям отрасли. Самым клиентоориентированным застройщиком региона признан Ленстройтрест – за работу над голландским кварталом Янила Кантри
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.