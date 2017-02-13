1,8 млн пропали со счета петербургской фирмы в момент смены гендиректора

Жительница Петербурга обвиняется в присвоении внушительной суммы, принадлежащей фирме, в которой она числилась генеральным директором. На момент снятия наличных Наталью Макееву уже уволили, но средства фирмы это не спасло.

Как сообщает прокуратура Петербурга 13 февраля, в середине 2016 года, по данным следствия, Макеева выписала себе чек на 700 тысяч рублей и благополучно его обналичила. Тем временем на собрании акционеров компании ее освободили от должности генерального директора. Вероятно, после того, как женщину поставили в известность относительно кадрового решения, со счета были сняты еще 1,1 миллиона рублей.

Таким образом, всего Макеевой вменяется присвоение 1,8 млн рублей. Прокуратура Петербурга подписала обвинительное заключение и направила дело в Московский районный суд.