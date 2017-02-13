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16:57 13.02.2017
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13.02.2017 14:23

Суд не разрешил «Союзу» возобновить торговлю сувенирами у «Авроры»

Арбитражный суд Петербурга отказал ООО «Союз» в иске к комитету имущественных отношений Петербурга, в котором компания пыталась оспорить лишение ее права вести торговлю возле крейсера «Аврора» на Петроградской набережной.

Как следует из картотеки суда, соответствующее решение было принято сегодня, 13 февраля, однако его полного текста пока нет.

Ранее «Фонтанка» сообщала о том, что Смольный расторг с «Союзом» договор размещения лотков с сувенирной продукцией. Поводом стало нарушение компанией обязательств по согласованию внешнего облика торговых объектов с КГИОП. Но до этого власти города сообщали, что намерены изгнать торговлю около крейсера, в том числе, «по просьбе экипажа».

ООО «Союз», который торговал сувенирами на Петроградской набережной с 2008 года, обратился в суд, намереваясь доказать, что исполнял требования договора добросовестно, а решение о расторжении «основано на неправильном толковании обстоятельств и неизучении в полном объёме арендных дел». Однако суд с доводами истца не согласился.

«Фонтанка» запросила комментарий у ООО «Союз» и готова его опубликовать.


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