Со свалки возле Aero на Пулковском шоссе забрали грузовики и бульдозер

Тяжелая техника складировала строительный мусор на участке возле АЗС Aero на Пулковском шоссе в Петербурге. За нарушение экологических требований водители машин и трактора получили штраф.

Как сообщает комитет по природопользованию Смольного 13 февраля, по факту размещения свалки рядом с автомойкой и заправкой на Пулковском шоссе, дом №118, проводится расследование. Пока что установить виновного в её появлении чиновникам не удалось.

Тем не менее к тому моменту, как возле куч строительного мусора появились представители комитета в сопровождении сотрудников правоохранительных органов, на свалке работала тяжелая техника. Водители семи грузовых машин и бульдозера получили штрафы, а технику вывезли на спецстоянку. Как уточнили в пресс-службе комитета, несколько тяжелых автомобилей зарегистрированы на физлиц, остальные принадлежат разным фирмам.

После того как виновный в организации свалки будет установлен, его обяжут вывезти мусор с этого участка.