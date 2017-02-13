Фото убийства российского посла получило главную награду World Press Photo

Снимок турецкого фотографа Бурхана Озбиличи, сделанный им в минуту убийства российского посла Андрея Карлова на вернисаже выставки в Анкаре, стал победителем в категории «фотография года» на главном мировом конкурсе World Press Photo. Победители в этой и других номинациях были объявлены 13 февраля в Амстердаме.

59-летний Бурхан Озбиличи, снимавший для агентства Associated Press, рассказал в интервью The Nеw York Times, что в момент убийства «был напуган, но не паниковал».

«Я журналист, и я должен был стоять и делать свою работу, даже если бы меня ударили или убили, – сказал он. – В тот момент я старался представить не только (свое агентство), но всех хороших независимых журналистов».

Он также признался, что оказался на месте трагедии фактически случайно, в последний момент решив заехать на открытие выставки по пути домой.

Российский посол Андрей Карлов был убит в Анкаре 19 декабря, 9 января в его честь была названа одна из улиц в этом городе.