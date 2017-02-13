Большое интервью: Игорь Албин — стадион, жетон, Афон. Смотрите после 15-00

13.02.2017 13:54

Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин.

Техническое открытие стадиона "Санкт-Петербург Арена" состоялось — и в студии [Фонтанки.Офис] вице-губернатор Игорь Албин, который фактически живет на этой "стройке века", расскажет, точно ли достроен стадион, какую бюджетную дыру закрывает собой жетон за 45 рублей, и кто должен заплатить за ЗСД. Смотрите после 15-00.