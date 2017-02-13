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13.02.2017 13:54
Большое интервью: Игорь Албин — стадион, жетон, Афон. Смотрите после 15-00
Техническое открытие стадиона "Санкт-Петербург Арена" состоялось — и в студии [Фонтанки.Офис] вице-губернатор Игорь Албин, который фактически живет на этой "стройке века", расскажет, точно ли достроен стадион, какую бюджетную дыру закрывает собой жетон за 45 рублей, и кто должен заплатить за ЗСД. Смотрите после 15-00.
Эти и многие другие вопросы в студии интернет-канала [Фонтанка.Офис] Игорю Албину зададут главный редактор «Фонтанки» Александр Горшков и ведущая Венера Галеева.
Начало трансляции – после 15-00. Не пропустите!
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