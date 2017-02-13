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13.02.2017 13:49

Путин временно поручил Никитину губернаторство в Новгороде

Глава Агентства стратегических инициатив Андрей Никитин 13 февраля назначен временно исполняющим обязанности губернатора Новгородской области, сообщает пресс-служба Кремля.

Как говорится в сообщении пресс-службы главы российского государства, президент РФ подписал указ «О досрочном прекращении полномочий губернатора Новгородской области».

В нем сообщается, что президент РФ принял отставку губернатора Новгородской области Сергея Митина по собственному желанию. В том же указе президент назначил Андрея Никитина временно исполняющим обязанности губернатора Новгородской области "до вступления в должность лица, избранного губернатором Новгородской области".

При личной встрече с Никитиным в Кремле во время назначения, Путин отметил его успехи на посту главы Агентства стратегических инициатив.

"За это время Агентство очень много сделало для того, чтобы придать новый импульс развитию всей экономики, без преувеличения скажу. Вы очень много сделали по конкретным проектам, по важнейшим направлениям развития. Вы очень плотно работали и продолжаете работать с бизнесом. Знаю, что в последнее время на региональном уровне с коллегами активно продвигаете работу в области рабочих профессий: организуете участие наших молодых людей в международных соревнованиях, помогаете организовать регионам соответствующие мероприятия на их, на региональном, уровне, в том числе в Центральной России, в Новгородской области", – отметил президень.


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