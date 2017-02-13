Дорожники Петербурга готовятся к оттепели и гололеду

В Петербурге – потепление: по прогнозам синоптиков, уже во второй половине дня 13 февраля столбик термомента перевалит через ноль. Ожидается, что ситуацию на дорогах города ухудшит ветер, порывы которого к вечеру достигнут 17 м/с.

Как сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству Смольного, на борьбу с гололедом направлены больше 130 пескоразбрасывающих машин. Кроме того, в преддверии плюсовой температуры за неделю с 6 по 12 февраля дорожные предприятия вывезли с улиц города 54 тысячи кубометров снега.

Нынешняя зима требует от дорожников больше усилий, чем в прошлом году. С начала холодного сезона (а он начался в октябре) в городе выпало больше полутора метров снега. Для сравнения: за всю прошлую зиму уровень осадков остановился на отметке 98 см.

На сегодняшний день за чистотой городских улиц следят 800 специалистов и 500 спецмашин.