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13.02.2017 13:31

Воспитанник СДЮШОР СКА погиб в ледовом дворце подмосковного Подольска

14-летнего Илью Солнышкина нашли без сознания в раздевалке ледового дворца «Витязь» в Подольске» 11 февраля. В больнице юный хоккеист скончался.

Как 13 февраля сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области, ребенку стало плохо вечером после тренировки. Проведенными реанимационными мероприятиями спасти ребенка не удалось. По факту проводится доследственная проверка.

«Известно, что мальчик занимался хоккеем с 5-ти лет, проблем со здоровьем не было», – говорится в релизе СК. По данным «Фонтанки», Илья Солнышкин с 2008 по осень 2016 был капитаном команды СДЮШОР СКА 2003 года рождения.

В составе команды он был чемпионом Санкт-Петербурга, серебряным призером чемпионата Санкт-Петербурга, трехкратным бронзовым призером городского чемпионата и обладателем Кубка Санкт Петербурга.

В юношеский подольский «Витязь» мальчик перешел играть в сентябре 2016 года.

По данным местных СМИ, после тренировки в раздевалке была драка с участием подростка. Один из хоккеистов разнимал конфликт и дважды ударил Солнышкина под дых. Ребенок якобы начал задыхаться, у него пошла кровь. После чего в ледовый дворец вызвали скорую.


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