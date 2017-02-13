Третий пошел: Губернатор Новгородской области уходит в отставку
Ранее СМИ со ссылкой на источник в Кремле уже сообщали, что сразу несколько губернаторов будут отправлены в отставку. Этот прогноз начал сбываться, и вслед за главой Пермского края Виктором Басаргиным и главой Бурятии Вячеславом Наговицыным в отставку подал губернатор Новгородской области Сергей Митин. О причинах этого решения, а также о том, какие еще перестановки на региональном уровне ожидаются в ближайшее время, рассказывают журналист Александр Фролов, работавший в новгородских СМИ при Сергее Митине, депутат Думы Великого Новгорода Константин Хиврич, политтехнолог Михаил Шемановский и политолог Дмитрий Орешкин:
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