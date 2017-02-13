Третий пошел: Губернатор Новгородской области уходит в отставку

13.02.2017 13:12

Глава Новгородской области Сергей Митин, возглавлявший регион с 2007 года, подал в отставку. Это уже третий губернатор, который покидает свой пост с начала текущего года. О причинах отставки, а также о том, чем запомнится Митин новгородцам, и кто придет ему на смену, выясняем в эфире интернет-канала [Фонтанка.Офис].

Ранее СМИ со ссылкой на источник в Кремле уже сообщали, что сразу несколько губернаторов будут отправлены в отставку. Этот прогноз начал сбываться, и вслед за главой Пермского края Виктором Басаргиным и главой Бурятии Вячеславом Наговицыным в отставку подал губернатор Новгородской области Сергей Митин. О причинах этого решения, а также о том, какие еще перестановки на региональном уровне ожидаются в ближайшее время, рассказывают журналист Александр Фролов, работавший в новгородских СМИ при Сергее Митине, депутат Думы Великого Новгорода Константин Хиврич, политтехнолог Михаил Шемановский и политолог Дмитрий Орешкин:

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