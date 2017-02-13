Во дворе на Науки разлит кипяток: в размыв попали две машины

Последствия коммунальной аварии устраняют энергетики в Калининском районе Петербурга. В разлившийся по двору кипяток угодили машины.

Как сообщили в ГУП «ТЭК», информация о вытекании горячей воды рядом с домом №2 на проспекте Науки поступила в районе семи утра 13 февраля. Прибывшая на место бригада зафиксировала дефект на трубе 219 мм, из-за чего во дворе дома образовалась лужа с кипятком. Место огорожено, пострадавших нет.

Один из читателей написал «Фонтанке», что недавно трубопровод во дворе уже чинили, а сегодня рядом с детской площадкой провалился асфальт вместе с припаркованным автомобилем.

По данным пресс-службы предприятия, в разлив попали «Мицубиси» и «Газель». Водитель первой смог самостоятельно переставить машину, вторую — доставали буксиром. Энергетики уточнили, что автомобили не пострадали, но на место вызвали представителей страховой компании.

Из-за прорыва в зону ограниченного теплоснабжения попали два дома. Специалисты отводят на ремонтные работы 8 часов.