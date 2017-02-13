Песков: По встрече Трампа и Путина никакой конкретики

Пресс-секретарь президента России 13 февраля Дмитрий Песков заявил, что никакой конкретики по возможной встрече президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа до саммита G20 в июле пока нет.

Как передает RNS со ссылкой на Reuters, ранее в ходе пресс-конференции по итогам встречи с президентом Словении Борутом Пахором, Путин не исключил возможность встречи с президентом США Дональдом Трампом в столице Словении Любляне.

Саммит G20 в 2017 году пройдет 7-8 июля в Гамбурге.

Также в ходе беседы с журналистами Песков заявил, что советник Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн не обсуждал с послом России Сергеем Кисляком вопрос снятия санкций. Ранее газета The Washington Post сообщила со ссылкой на источники, что советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн в частном порядке обсудил американские санкции против России с послом РФ в течение месяца, прежде чем президент Трамп вступил в должность.