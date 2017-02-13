Штаб Макрона обвинил Россию во вмешательстве в выборы президента Франции

Пресс-секретарь политического движения, возглавляемого кандидатом в президенты Франции Эммануэлем Макроном, 13 февраля обвинил российские СМИ, в частности вещающие во Франции телеканал RT и агентство Sputnik, во вмешательстве в ход избирательной президентской кампании.

«Россия сыграла свою роль в американской избирательной кампании, подыграв Дональду Трампу… А сейчас она вмешивается в предвыборную гонку во Франции. Это ненормально», — заявил пресс-секретарь движения Макрона En Marche! Бенжамен Гриво в телеэфире парламентского телеканала Public Sénat, сообщает RNS.

«Эти два СМИ в течение нескольких недель обливают грязью кандидатов, в числе которых и Эммануэль Макрон, обходя стороной Марин Ле Пен», — отметил Гриво.

В начале февраля французский депутат Николя Дюик в интервью агентству Sputnik international заявил, что 38-летний экс-министр экономики является «агентом американской банковской системы», продвигается «гомосексуальным лобби», а также намекнул на сексуальную связь Макрона с экс-главой Radio France Матье Галле.