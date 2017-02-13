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13.02.2017 12:49

В ЖК «Шотландия» начали работать шоурумы

В ЖК «Шотландия» начали работать шоурумы
Navis Development Group

В малоэтажном жилом комплексе «Шотландия», от Navis Development Group в Агалатовском сельском поселении, начали работу шоурумы квартир с отделкой и меблировкой.

Варианты отделки продемонстрированы в доме 1.1, который возведен в I очереди строительства.

Клиенты могут посетить шоурумы, устроенные в евро однокомнатной и стандартной однокомнатной квартире. Таким образом, клиенты смогут ознакомиться с отделочными материалами, оценить качество работ, которые предлагаются в качестве отдельной опции – отделки «под ключ».

Отделка квартир от компании Navis Development Group включает все виды работ по финальной отделке: установка межкомнатных экошпонированных дверей, оклейка стен флизелиновыми обоями под покраску, облицовка санузлов кафелем до потолка, установка всех сантехнических приборов, розеток, укладка высокопрочного ламината, покраска потолков. Материалы выбраны известных брендов, прошедшие неоднократный контроль качества и испытания на износостойкость.

Материалы и цветовая гамма выбраны таким образом, чтобы гармонировать с мебелью и аксессуарами любого стиля. Обои под покраску выдержат более 10 окрашиваний, поэтому будущие жильцы квартир с отделкой от застройщика смогут несколько раз менять цвета стен в соответствии с меняющейся обстановкой квартиры. Для ванной комнаты выбрана высококачественная сантехника. Ванна оснащена декоративным экраном, а раковина предлагается сразу с тумбой оптимального размера. Санузлы облицованы плиткой KERAMA MARAZZI индийской коллекции Агатти. Коллекция названа в честь одноименного острова в Индийском океане и выдержана в теплых тонах заходящего за горизонт южного солнца.

ЖК «Шотландия» возводится в Агалатовском поселении Всеволожского района в формате «Европейские пригороды». Квартирография ЖК «Шотландия» включает как стандартные варианты планировок, так и двухуровневые квартиры, квартиры с террасой, садом, эркером, камином, с ванной с окном. Эксклюзивным брокером квартир является АН «МЕТРЫ».

Справка о компании Navis Development Group
 

 

 


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