Уголовное дело помогло «Пилону» заплатить налоги

Подрядчик, выполняющий реконструкцию Тучкова моста в Петербурге, недоплатил в бюджет сто миллионов рублей. Дело в отношении главного бухгалтера прекратили только после того, как все деньги вернули государству.

Как сообщили 13 февраля в ГСУ СК по Петербургу, уголовное дело в отношении 63-летнего главного бухгалтера ЗАО «Пилон» Людмилы Зайцевой было возбуждено по статье «Уклонение от уплаты налогов». По данным следствия, Зайцева в 2011-2012 годах указала в налоговой декларации по НДС и налогу на прибыль заведомо ложные сведения. Из-за этого бюджетная система России не получила 100 миллионов рублей.

Добившись возвращения денег, СК прекратил расследование.