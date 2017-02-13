На Большой Пушкарской, где молотками били бизнесмена, сожгли машину

Две иномарки сгорели в ночь на 13 февраля во дворе дома №56 по Большой Пушкарской улице в Петербурге. На видео, оказавшемся в распоряжении «Фонтанки», видно, что это поджог.

Как сообщала пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу, сообщение о возгорании иномарок поступило в «01» около 0.10. Во дворе дома №56 по Большой Пушкарской в «Хонде» пострадали сгораемые части, в припаркованном рядом автомобиле «Митцубиси» оплавилось лакокрасочное покрытие переднего бампера.

В 00:41 пожар был ликвидирован.

По данным «Фонтанки», в полночь к белой «Хонде», принадлежащей петербурженке, которая живет в указанном доме, подошел мужчина. Он облил иномарку горючим веществом из канистры и поджег. Злоумышленник оказался настолько неумелым, что поджег и себя — у него загорелись рукава куртки.

Напомним, что в октябре 2016 года в этом же дворе было совершено нападение на 44-летнего бизнесмена. Двое неизвестных в масках напали на мужчину и избили его молотками. По данным «Фонтанки», потерпевший в феврале 2011 года под вымышленным предлогом инвестиций в перспективные проекты привлек около 20 миллионов рублей, принадлежащих его знакомым. Деньги владельцам так и не вернулись. Бизнесмен был приговорен к шести годам лишения свободы, а в конце 2016 года освободился. В правоохранительных органах предполагали, что нападение было связано с его прошлыми финансовыми обязательствами.