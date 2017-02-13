Прибыль банка «ВТБ24» в Петербурге выросла в 1,5 раза в 2016 году

Прибыль ВТБ24 в Санкт-Петербурге по итогам 2016 года достигла 8,16 млрд рублей, что в 1,5 раза выше результата за 2015 год.

Как сообщает пресс-служба финансовой организации, достичь рекордного показателя удалось за счет повышения операционной эффективности, а также за счет роста кредитного портфеля.

Главным драйвером стала ипотека. В 2016 году петербуржцы одолжили у ВТБ24 27,7 млрд рублей, что в 1,5 раза больше по сравнению с 2015 годом. Вырос также спрос на займы на покупку потребительских товаров – кредитная организация выдала жителям Северной столицы на эти цели 28,9 млрд рублей, сумев превысить не только показатели 2015-го, но и 2014 года.

Кроме того, ВТБ24 в прошлом году привлек от граждан 292 млрд рублей, что на 6% больше, чем годом ранее. При этом показатель остатка на текущих счетах вырос сразу в 2,5 раза – до 32,3 млрд рублей.

Кредитная организация увеличила объемы кредитования не только граждан, но и малого бизнеса: объем выдачи займов и гарантий вырос на 40% по сравнению с прошлым годом и на 17% по сравнению с рекордным 2014 годом до 11,7 млрд рублей.