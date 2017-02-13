Ломбертс заявил, что «Зенит» пообещал отпустить его летом

Руководство ФК «Зенит» пообещало отпустить защитника Николаса Ломбертса летом 2017 года. Об этом игрок заявил 13 февраля в интервью сайту телеканала «Матч ТВ».

«Я провел в «Зените» практически всю карьеру. Но спустя 10 лет в клубе я заслужил возможность уйти, оставив после себя только лучшие воспоминания. Мне кажется, бессмысленно удерживать игрока, если в ближайшие 2-3 месяца он не будет играть. Посудите сами: «Зенит» пригласил еще одного центрального защитника топ-уровня (имеется в виду Бранислав Иванович. – «Фонтанка.ру»). Зачем я нужен команде? Я уважаю свой контракт, он действует до 2018-го года. Главный тренер, президент клуба Александр Дюков и Максим Митрофанов пообещали, что летом отпустят меня в Европу. Верю, что они сдержат слово. Мистер (главный тренер «Зенита» Мирча Луческу. – «Фонтанка.ру») сказал, что не будет против, до последнего все складывалось хорошо. Думаю, когда «Зенит» не нашел достойного левоногого центрального защитника, клуб и тренер решили не рисковать. Надеюсь, в ближайшие месяцы у меня будет шанс доказать право на место в основе. Я всегда честно исполняю обязательства и добросовестно делаю работу», – заявил Ломбертс.

Напомним, в начале февраля «Зенит» сформировал и направил в УЕФА список игроков для участия в матчах плей-офф Лиги Европы http://www.fontanka.ru/2017/02/01/166/ . В него, в том числе, был включен и Николас Ломбертс. В то же время на протяжении всего периода дозаявочного зимнего окна ходили слухи об уходе бельгийского защитника. Среди них были варианты и с английской премьер-лиги http://www.fontanka.ru/2017/01/29/027/.