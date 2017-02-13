КЕЙ подготовил ТОП-5 подарков к 23 февраля

На пороге День Защитника Отечества! И, вероятно, читательницы «Фонтанки» уже задумались о том, что подарить своим мужчинам.

Чтобы не тратить время на размышление и мучительные догадки, предлагаем обратить внимание на лист небанальных подарков нового сезона от цифрового ритейлера КЕЙ.

Незаменимый аксессуар для всех любителей горных лыж. Пригодится, как в текущем зимнем сезоне, который в России еще не закончился, так во время отпуска на горнолыжном курорте. Маска изготовлена из высококачественной пластмассы по технологии «soft touch». Имеет оправу с дополнительной вентиляцией для обдува линз. Отлично защищает глаза и лицо от посторонних предметов, осадков и ультрафиолетовых лучей.

Функциональные и стильные часы могут стать отличным спутником и помощником. Умеют считать шаги, контролировать сон, управлять музыкой на смартфоне, выводить на экран полезную информацию о входящих звонках и сообщениях. Имеют режимы бега, спортивной ходьбы, функциональных тренировок.

Отличным подарком меломану может стать портативная колонка Philips BT110С. Этот компактный беспроводной гаджет обладает характеристиками крупногабаритных аудиосистем. Отлично воспроизводит басы и передает качественное звучание даже на высокой громкости. Дополнительным достоинством девайся является влагозащищенный корпус.

Полезный подарок для тех, кто проводит много времени перед компьютером, телевизором или игровой приставкой. Очки защищают глаза от вредного излучения, снимают напряжение при длительной работе с любыми дисплеями, снижают слезоточивость, резь и быструю утомляемость.

Этот гаджет призван порадовать каждого автомобилиста. Компактный видеорегистратор, снабженный цветным 1,5-дюймовым дисплеем, снимает видео высокого разрешения Full HD 1920x1080 со скоростью 30 кадров в секунду. Обладает долстаточно широким углом обзора 120 ° и поддерживает карты памяти.