«Китайские аналоги А-брендов. Стоит ли покупать?» — отвечают эксперты КЕЙ

Такие гиганты мобильного рынка, как Apple или Samsung, давно заработали репутацию премиум- (или А-брендов). В то же время ряд других компаний выпускает смартфоны, претендующие по качеству на уровень А-бренда, но цены на эти устройства значительно ниже.

Цифровой ритейлер КЕЙ рассказал о популярном рыночном тренде и качественных китайских аналогах премиум-гаджетов.

К самым популярным брендам, претендующим на уровень премиум-сегмента, можно отнести Meizu или Xiaomi («китайский Apple»). Эти торговые марки успели завоевать популярность и обрести свою группу поклонников. Главная причина такого успеха – удачное соотношение цены и качества, за счет отсутствия «добавочной» стоимости бренда.

Примером премиум-смартфона среди моделей Xiaomi может служить Mi5 (модель широко представлена в супермаркетах цифровой техники КЕЙ). Он выполнен в корпусе с изящными скругленными краями. Диагональ экрана составляет 5,15 дюймов, IPS-матрица имеет стандартное разрешение FullHD (1920x1080). Отличительная особенность устройства – быстродействующий процессор Qualcomm Snapdragon 820, причем параметры различаются в зависимости от модели. Основная камера смартфона имеет разрешение 16 Мпикс, а фронтальная — 4 Мпикс.

Среди моделей Meizu, потенциально претендующих на A-бренд, может быть назван смартфон Meizu PRO 6 (также, как Xiaomi Mi5, пользуется широкой популярностью среди покупателей КЕЙ)— дизайн гаджета во многом напоминает дизайн Apple iPhone 6S. Отличается смартфон высочайшим качеством звучания (Meizu использует своей серьезный опыт в производстве MP3-плееров). Благодаря 5,2-дюймовой Full-HD Super AMOLED матрице с поддержкой 3D Press экран распознает силу нажатия. 8-ядерный процессор, быстрая оперативная память LPDDR4, а также высокоскоростная флэш-память позволяют смартфону легко справляться с ресурсоемкими играми.

