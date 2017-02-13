Ленинградский окружной военный суд начинает слушать дело сирийского наемника

Россиянина, воевавшего на стороне террористической организации в Сирии, начали судить в Петербурге 13 февраля.

Как стало известно «Фонтанке», 18-летнего уроженца Киргизии Исламжона Захидова обвиняют по двум статья УК РФ – «Организация деятельности террористической организации и участие в такой организации» и «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности».

По версии следствия, в 2015 году он прибыл в Сирию, где вступил в ряды запрещенной в РФ международной террористической организации "Джебхат ан-Нусра". На базе организации он прошел обучение, а потом принимал участие в боевых действиях.

В апреле 2016 года Захидов решил уехать из зоны боевых действий, он пересек границу с Турцией. Но там его задержали за нарушение визового режима. И в мае того же года депортировали в Россию, где его задержали сотрудники органов безопасности.

Расследованием по делу занималась следственная служба УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Однако в ведомстве от комментариев отказались.

Отметим, что на территории России Захидов проживал, главным образом, в Сыктывкаре.