Двух "зацеперов" сняли с грузового поезда в Ручьях

Транспортная полиция обнаружила на поезде в районе станции Ручьи в Петербурге двух 16-летних «зайцев». За 9 дней до этого 14 их друзей правоохранители сняли с поезда на станции Ленинский Проспект.

Как 13 февраля сообщили в пресс-службе УТ МВД РФ по СЗФО, подростков, один из которых учится в школе, а другой в колледже, обнаружили 11 февраля снаружи грузового поезда в Ручьях. Полицейские довезли их до дежурной части Санкт-Петербург-Финляндского линейного отдела МВД России на транспорте. Там "зацеперы" получили протоколы за «нарушение правил поведения граждан на железнодорожном транспорте» и «действия, угрожающие безопасности движения на железнодорожном транспорте».

Помимо этого к административной ответственности за «неисполнение обязанностей по воспитанию» привлекут родителей «зацеперов».

Напомним, что 4 февраля на железнодорожной станции Ленинский Проспект сотрудники полиции задержали 14 подростков в тот момент, когда те пытались устроить «зацепинг» на электричке, следующей в Лугу. Любителям опасного развлечения от 13 до 17 лет.

По данным «Фонтанки», молодые люди причисляют себя к одному петербургскому клубу трейнсерферов.