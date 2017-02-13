В жителя Ленобласти стреляли на проспекте Шаумяна

Жителя Ленобласти обстреляли на улице в Красногвардейском районе Петербурга. Мужчина получил ранения груди и живота.

Как стало известно «Фонтанке», 12 февраля в полицию с заявлением обратился 32-летний житель Кудрово. Мужчина рассказал, что 10 февраля, около 19 часов, у дома №47 по проспекту Шаумяна он повстречал незнакомца, который трижды выстрелил в него из похожего на пистолет предмета. Пули попали потерпевшему в грудь и живот. Предшествовала ли стрельбе словесная перепалка, пока неизвестно.

Проводится проверка.