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13.02.2017 12:05

В Петербурге приставы помогли «СУ № 326» заплатить 60 миллионов долгов

Петербургская строительная компания, получившая больше 300 миллионов от своего должника, не смогла распорядиться ими в полной мере. Судебные приставы «отрезали» часть денег, чтобы погасить долги самой строительной компании перед налоговой и Пенсионным фондом.

Как сообщили в пресс-службе УФССП по Петербургу 13 февраля, ЗАО «Строительное управление № 326» задолжало более 60 миллионов рублей различным городским предприятиям и службам. В том числе СУ не заплатила 13,6 миллиона дорожникам, которые делали асфальтобетонное покрытие на заводе компании.

Чтобы подтолкнуть компанию рассчитаться с кредиторами, среди которых Пенсионный фонд РФ и Федеральная налоговая служба, судебные приставы Колпинского районного отдела арестовали её имущество. Под арест попали объекты недвижимости на территории завода, автомобили, строительная техника и расчетные счета. Тем не менее долг меньше не становился.

Заплатить кредиторам «СУ № 326» помог их собственный должник, который по решению суда выплатил компании 320 миллионов. Деньги поступили на депозитный счет судебных приставов, однако исполнители платеж «задержали» и списали с него все задолженности «СУ № 326». Деньги распределили между кредиторами.


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