Петербурженка упала в грузовик с 12-го этажа

Мёртвую женщину нашел в кузове своего грузовика мужчина в Калининском районе Петербурга.

Как стало известно «Фонтанке», вечером 12 февраля в полицию с заявлением обратился 50-летний петербуржец, который рассказал, что обнаружил в кузове своего грузовика «Митцубиси» тело женщины, которая, по всей видимости, упала с высоты.

Машина была припаркована у дома №31/1 по проспекту Культуры. Личность погибшей установили быстро. Ею оказалась 32-летняя неоднократно судимая местная жительница, которая, предположительно, выпала с балкона квартиры, расположенной на 12 этаже в этом же доме.