Минобороны будет проверять сделки с участием иностранных инвесторов

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об изменениях в правила предварительного согласования сделок иностранных инвесторов в отношении стратегически важных хозяйственных обществ, сообщает 13 февраля пресс-служба Федеральной антимонопольной службы России.

В рамках решения правительства, Минобороны России будет предоставлять заключения о возможности участия иностранных инвесторов в сделках на объектах двойного назначения, таких как аэропорты и морские гавани.

«В соответствии с принятыми изменениями Минобороны России будет направлять в ФАС России заключения о возникновении (отсутствии возникновения) угрозы обороне страны при осуществлении иностранными инвесторами сделок в отношении хозяйственных обществ, осуществляющих деятельность по обеспечению авиационной безопасности, предоставляющих услуги в портах, а также субъектов естественных монополий в сферах транспортировки нефти и газа по трубопроводам, железнодорожных перевозок, услуг в транспортных терминалах и аэропортах, использования инфраструктуры внутренних водных путей, ледокольной проводки судов, захоронения радиоактивных отходов и водоснабжения», — говорится в сообщении пресс-службы.

«До настоящего времени по сделкам иностранных инвесторов по приобретению аэропортов мы не получали заключений Министерства обороны, несмотря на то, что многие воздушные гавани имеют статус аэропортов двойного назначения. Мы и наши коллеги из Минобороны считаем, что это могло привести к определенным пробелам в обеспечении обороны страны. Та же история с портами. Принятие данного постановления позволит решить данную проблему», – уточнил заместитель руководителя ФАС России Андрей Цыганов.