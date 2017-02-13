Глава Еврокомиссии Юнкер разочаровался в ЕС и решил не переизбираться

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер не намерен баллотироваться на второй срок в 2019 году. Об этом он заявил журналистам.

Как сообщает RNS, Юнкер 13 февраля в интервью немецкой радиостанции Deutschlandfunk сообщил следующее: «Это была прекрасная кампания. Но новой не будет. Я понял, что в ЕС нет фундаментального согласия по базовым вещам. Некоторые страны хотят большего единства в рамках Европы, другие считают, что единства для них слишком много».

Глава Еврокомиссии также выразил сомнения в способности европейцев поддерживать проект Евросоюза в течение длительного времени. «По поводу Трампа и Brexit все говорят: "Это шанс для Европы, настало время для того, чтобы согласовать собственные действия". Мне бы хотелось, чтобы все так и было, но разве это произойдет? Сомневаюсь. Потому что британцы способны без труда разъединить остальные 27 членов ЕС», – отметил Юнкер.

«В начале собственного мандата я свято верил в то, что смогу конструктивно работать и что люди вновь обретут утраченное доверие к Европе. И вот сейчас я – каждый день в течение нескольких часов – разрабатываю план выхода из ЕС государства-члена. На мой взгляд, это трагедия на уровне континента», – резюмировал Юнкер.