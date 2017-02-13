Силуанов открестился от прогрессивной шкалы налогов

Введение прогрессивной шкалы налогообложения в стране не приведет к кардинальному изменению доходной части региональных бюджетов, считает министр финансов России Антон Силуанов.

«Введение прогрессивной шкалы налогообложения доходов граждан в течение нескольких ближайших лет нецелесообразно», — рассказал 13 февраля он в интервью «Газете.Ru».

«Дискуссия о целесообразности введения прогрессивного подоходного налога ведется с момента отмены такого налогообложения. За время применения прогрессивной шкалы с 1 января 1992 года по 31 декабря 2000 года эффективности такая система не показала», — сказал он.

По его словам, повышенные ставки для высоких доходов, применявшиеся до 2001 года, не дали адекватных доходов бюджетам других стран, тогда как при переходе на единую ставку доходы существенно увеличились и на протяжении многих лет обеспечивают стабильные поступления этого налога.

«Достигнуть же социальной справедливости можно и иначе. Например, увеличением дифференциации при налогообложении дорогостоящего имущества граждан», — считает министр.

Напомним, сейчас в РФ действует единая ставка подоходного налога для всех работающих граждан – 13%.