Путин поздравил Бердымухамедова с переизбранием

Владимир Путин 13 февраля поздравил Гурбангулы Бердымухамедова с победой на выборах президента Туркменистана, сообщает пресс-служба Кремля.

«Итоги голосования подтверждают Ваш высокий политический авторитет, свидетельствуют о широком признании Ваших заслуг на посту главы государства, а также о поддержке Вашего курса на дальнейшее укрепление национальной экономики и повышение уровня жизни граждан Туркменистана», – подчеркнул глава российского государства в поздравительной телеграмме.

Президент России высоко оценил вклад Бердымухамедова в развитие дружественных отношений между двумя странами и выразил уверенность в продолжении конструктивного диалога и плодотворной совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня в интересах народов России и Туркменистана в русле обеспечения стабильности и безопасности в Центральноазиатском регионе.

Напомним, что выборы президента Туркменистана состоялись в воскресенье,12 февраля. За Бердымухамедова отдали свои голоса почти 90 процентов граждан страны. Явка на выборах также близка к рекордной. После изменений в Конституцию Туркменистана срок полномочий президента составляет 7 лет.