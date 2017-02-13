В Красноярске школьница едва не стала жертвой «группы смерти»

Учителя одной из красноярских школ после профилактической беседы обнаружили порезы на руках 16-летней девушки. Выяснилось, что она выполняла задания собеседника в сети «ВКонтакте», целью которых была ее гибель.

Как 13 февраля сообщили в ГСУ СК РФ по Красноярскому краю, в школах региона пройдут тематические уроки об опасности так называемых «групп смерти» после того, как 13-летняя девочка едва не совершила самоубийство. У одной из старшеклассниц учителя в такой беседе заметили следы порезов на руках и сообщили об этом в правоохранительные органы. Выяснилось, что 16-летняя девушка с 5 по 9 февраля переписывалась в соцсети «ВКонтакте» с не установленным пока лицом. От своего собеседника она получала разные задания, которые, по версии следствия, должны были подтолкнуть ее к смерти.

Следственные органы по факту склонения к самоубийству возбудили уголовное дело. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают всех, кто может быть причастен к переписке.