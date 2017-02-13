Доллар впервые за полтора года опустился ниже 58 рублей

Курс рубля против доллара и евро обновляет максимумы за полтора года на фоне роста интереса инвесторов к российским активам в рамках carry trade.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.28 мск понедельника, 13 февраля, снижался на 0,14 рубля — до 58,1 рубля, курс евро — на 0,15 рубля, до 61,80 рубля, следует из данных Московской биржи.

При этом с начала торгов доллар уже снижался до 57,9625 рубля, евро – до 61,32 рубля, что является минимумами с июля и июня 2015 года соответственно.

Инвесторов привлекает разность ставок долговых инструментов на фоне умеренно жесткой денежно-кредитной политики Центробанка и относительно мягкой ДКП регуляторов развитых экономик. Это поддерживает спекулятивный приток валюты в Россию в рамках carry trade.

Нефть с утра торгуется на уровне 56,6 доллара за баррель по марке Brent. Таким образом, рублевая стоимость черного золота остается немного ниже 3,3 тысячи рублей.

Укрепление рубля продолжается с прошлой недели на фоне позитивной динамики на рынке нефти, где цена на баррель сорта Brent закрепилась выше 56 долларов.

Аналитики также объясняют позитивную динамику тем, что геополитические риски для инвесторов, желающих вложить деньги в российскую экономику, снижаются. С приходом Трампа к власти новых санкций не планируется, а старые будут постепенно отменять, считает Владимир Рожанковский из УК "Горизонт".