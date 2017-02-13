Как из-за голода в Финляндии в Петербурге вокзал построили

13.02.2017 10:51

В этот день 13 февраля 1870 г. в Петербурге был открыт Финляндский вокзал, а также первый участок пути до Выборга на железной дороге в Риихимяки. Появление первой в Финляндии железной дороги было связано с катастрофическими природными явлениями, о которых в программе Nota Bene рассказывает Константин Ранкс.

Строительство в 1870 году Финляндского вокзала и первого участка пути вплоть до Выборга на железной дороге в Риихимяки было связано с катастрофическими природными явлениями, случившимися пятью годами ранее. Еще в начале 60-х годов XIX века в северной части Финляндии было отмечено падение урожаев в связи с холодами и летними нескончаемыми дождями. 23 августа 1865 года на большей части Великого княжества неожиданно ударили заморозки, которые побили большую часть еще незрелых зерновых.

Наступившая зима оказалась очень суровой и снежной — например, даже в Южной Финляндии в начале мая 1866 года лежал на полях снег. Лето было крайне дождливым, урожаи практически вымерзли, и осенью начался полномасштабный голод. Весной 1867 года лед стоял на реках и озерах до начала июня. Надежд на урожай не было никаких. Этот голод унес жизнь каждого восьмого жителя Великого княжества.

В таком случае единственный путь — это привозить продовольствие извне. Однако обнаружилась важная транспортная проблема — зерно можно было в значимых объемах привозить в порты, а далее развозить его по грунтовым дорогам приходилось на конных повозках. Чтобы как-то решить ситуацию с быстрой доставкой большого объема грузов, и было решено строить железную дорогу от Петербурга не вдоль побережья, где было морское сообщение, а вглубь страны.

Местечко Риихимяки находится в 110 км от Тампере, в 65 км от Хельсинки, в 35 км от Хяяменлинна — то есть как раз важное место для разгрузки, в том числе продовольствия. Также учитывалось, что по мере развития железных дорог здесь сформируется узловая станция. Железная дорога проходила вдоль южного берега озера Весиярви, которое было решено соединить каналом с озерной сетью Пяйянне — второй по величине после Сайменской. Это открывало возможность для переброски водным путем грузов на полторы сотни километров к северу. На этом месте возник город Лахти.

Этот голод активно изучался специалистами и России, и Европы. Стало ясно, что транспортная доступность, с одной стороны, позволяет быстро доставлять продовольствие в голодающие районы, а отсутствие путей доставки гарантирует усугубление ситуации. Транспорт позволяет также эвакуировать массы населения из опасных районов.

Железная дорога для жителей Финляндии сыграла и большую психологическую роль. Раньше родственник, уезжавший на заработки в Пиетари, то есть в Петербург, реально отрывался от семьи, так как путешествие было достаточно долгим, на многих перекладных. Теперь же многим было достаточно доехать до ближайшей железнодорожной станции, сесть в поезд и вскорости выйти на Финляндском вокзале. Ну а затем, на праздники, достаточно быстро вернуться обратно. Мир очередной раз сжался...