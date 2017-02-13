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13.02.2017 11:27

МРСК Северо-Запада обеспечивает надежное электроснабжение Всероссийских соревнований по биатлону

МРСК Северо-Запада обеспечивает надежное электроснабжение Всероссийских соревнований по биатлону
Фото: пресс-служба ПАО «МРСК Северо-Запада»

В дни проведения в Псковской области Всероссийских соревнований по биатлону среди молодёжи и юниоров с 11 по 14 февраля  специалисты филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» (дочерняя компания ПАО «Россети») «Псковэнерго» работают в усиленном режиме, обеспечивая бесперебойное электроснабжение всей задействованной инфраструктуры, спортивных и зрительских площадок.

Как сообщил директор Западных электрических сетей «Псковэнерго» Александр Сазонов, в  дни проведения ответственного мероприятия к дежурству привлечены дополнительные бригады. На случай возникновения нештатных ситуаций энергетики подготовили к работе три передвижных дизель-генератора.

Отметим также, что филиал МРСК Северо-Запада «Псковэнерго» выступает официальным партнером предстоящих Всероссийских соревнований по биатлону среди юниоров в Островском районе. Ранее энергетики провели в деревне Смоленка работы по масштабному строительству электросетевой инфраструктуры. Здесь были построены  трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ, воздушные и кабельные ЛЭП 0,4 кВ, смонтированы светильники для  освещения лыжной трассы.

Все это позволило обеспечить электроснабжение построенных специально к мероприятию помещений хранения оружия и подготовки спортсменов, зрительской трибуны, стрельбища, операторской и судейской, медиа-центра и информационного экрана, снеговых пушек и объектов видеотрансляции.

Справка о компании ПАО «МРСК Северо-Запада»


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Фото: пресс-служба ПАО «МРСК Северо-Запада»
13.02.2017 11:27

МРСК Северо-Запада обеспечивает надежное электроснабжение Всероссийских соревнований по биатлону

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