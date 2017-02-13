В Петербурге задержали мошенниц, обобравших пенсионеров на 800 тысяч

Полицейские Петербурга подозревают двух женщин в целой серии мошеннических действий в отношении пенсионеров. Пожилые люди лишались денег после визита мнимых сотрудниц электросбытовой компании.

Как стало известно «Фонтанке», 12 февраля полицейские Петербурга и Ленинградской области в результате совместных действий задержали двух женщин, которые теперь проходят по подозрению в нескольких уголовных делах по статье «Мошенничество». По версии следствия, «работа в электросетях» принесла подельницам более 800 тысяч рублей.

Сотрудники вменяют двум женщинам 42 и 43 лет четыре похожих эпизода. Чтобы попасть в квартиру к пожилым людям, они представлялись сотрудниками ОАО «Электросеть», а дальше проверяли счетчики и подменяли банковские карты. С них потом и снимали крупные суммы денег. Жертвами мнимых электриков стали четверо 83-летних петербуржцев, к которым злоумышленницы наведались 3 и 27 декабря прошлого года, а также 14 и 17 января этого года.

Списанные с карт пенсионеров деньги у женщин не нашли.

Выясняется причастность задержанных к аналогичным преступлениям.