При квартирном пожаре на Бутлерова погибла женщина

В Калининском районе Петербурга утром 13 февраля сгорела женщина. Очевидцы сообщают, что она уснула с сигаретой.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, информация о пожаре в одной из квартир дома №14 по улице Бутлерова поступила дежурным в 6:36. На место выехали три пожарных расчета, которые потушили возгорание спустя почти два часа. В ведомстве сообщили, что огонь уничтожил пять квадратных метров обстановки в однокомнатной квартире, данных о пострадавших нет.

По информации «Фонтанки», в квартире нашли тело женщины с ожогами.

В специализированной группе «ВКонтакте» пишут, что пожилая хозяйка квартиры уснула, не потушив сигарету.