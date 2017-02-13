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13.02.2017 10:39

Петербургский чиновник сдержал обещание и ездит на велосипеде даже зимой

Первый заместитель председателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга Вадим Власов сдержал обещание, данное «Фонтанке», – он действительно ездит по городу на велосипеде. Сезон чиновник открыл еще в начале февраля.

Как признался 13 февраля Власов, он сталкивается с теми же проблемами, что и другие велосипедисты. В частности, у комитета нет парковки, так что «бросать» двухколесное транспортное средство приходится прямо во дворе.

Подробности читайте на «Водителе Петербурга».

 


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Банк «Санкт-Петербург» совместно с компанией «Гамбит» создал уникальный интернет-портал www.bspbins.ru.На нем любой житель Петербурга может рассчитать и оформить полис ОСАГО.
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