Петербургский чиновник сдержал обещание и ездит на велосипеде даже зимой

Первый заместитель председателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга Вадим Власов сдержал обещание, данное «Фонтанке», – он действительно ездит по городу на велосипеде. Сезон чиновник открыл еще в начале февраля.

Как признался 13 февраля Власов, он сталкивается с теми же проблемами, что и другие велосипедисты. В частности, у комитета нет парковки, так что «бросать» двухколесное транспортное средство приходится прямо во дворе.

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