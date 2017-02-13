Адвокат Учителя просит Поклонскую заставить религиозных фанатиков «сдаться в плен»

Остановиться и не разыгрывать религиозную карту в борьбе с фильмом «Матильда» посоветовал депутату Госдумы Наталье Поклонской экс-сенатор Константин Добрынин, являющийся адвокатом кинорежиссера Алексея Учителя. По мнению юриста, парламентарию следует также обратиться к представителям так называемой Всероссийской общественной православной организации «Христианское государство – Святая Русь» с предложением посетить полицию и написать явку с повинной.

По информации «Фонтанки», адвокат режиссера Алексея Учителя Константин Добрынин 13 февраля направил письмо депутату Госдумы Наталье Поклонской с предложением, от которого она, скорее всего, откажется.

Как известно, ранее депутат Госдумы Наталья Поклонская осудила угрозы организации «Христианское государство – Святая Русь» в адрес потенциальных прокатчиков фильма Учителя «Матильда». Однако одновременно экс-прокурор Крыма сообщила, что ей официально поступило 20 тысяч обращений против проката фильма, в том числе обращения мусульман одной из республик РФ.

По мнению адвоката, обращение Поклонской в правоохранительные органы можно расценивать как символический шаг.

«Нарушены три статьи Уголовного кодекса РФ, а вы, вместо того, чтоб остановить травлю известного режиссера и призвать невменяемых к покаянию, продолжаете нагнетать обстановку», – обратился к депутату Госдумы Добрынин.

По мнению адвоката, утверждение Поклонской, что даже исповедующие ислам жители Северного Кавказа оскорблены трейлером, в котором якобы неподобающим образом выглядит святой царь, – это попытка «разыграть северокавказскую карту». По словам Добрынина, бывший прокурор Крыма встает «на очень травматичную дорогу».

«Мы понимаем, что вы не до конца в курсе событий, происходивших в современной России. Оно и понятно: с одной стороны, события и герои столетней давности занимали вас куда сильней, пока вы томились в прокуратуре совсем другой страны», – иронизирует Добрынин.

В своем обращении адвокат предложил, «не дожидаясь окончания проведения проверок по нашим заявлениям и по вашему депутатскому запросу, сделать шаг уже юридический: обратиться публично и напрямую к так называемым гражданам «Христианского государства» с предложением сдаться властям, иными словами – деятельно раскаяться».

«Кроме того, призываем вас обратиться и к своим поклонникам в среде радикальных религиозных фанатиков любых вероисповеданий с требованием прекратить перестать давить на кинематографиста, многолетней работой доказавшего любовь к России и преданность ее культуре», – написал Константин Добрынин.