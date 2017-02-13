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13.02.2017 10:27

В Невском районе задержали любителя новинок от Apple

Грабителя, специализирующегося исключительно на iPhone 7, задержали в Невском районе Петербурга в воскресенье, 12 февраля.

Как сообщили в пресс-службе петербургского главка, жертвами ограбления стали двое петербуржцев. 25 ноября прошлого года сразу двух новых смартфонов лишился 20-летний молодой человек, преступление было совершено у дома №116-2 по Октябрьской набережной. Через две недели 22-летняя девушка у дома №197 по проспекту Обуховской Обороны так же лишилась iPhone 7.

Задержанному по подозрению в грабежах – 22 года, он нигде не работает. Молодого человека поместили под стражу. Полиция устанавливает, куда он сбыл гаджеты.

 

 


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