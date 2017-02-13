Прилепин признался, что служит заместителем командира батальона в ДНР

Писатель Захар Прилепин служит заместителем командира батальона по работе с личным составом самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

Как рассказал телеканалу «Дождь» 13 февраля сам Прилепин, эту должность он занимает с октября 2016 года. По словам писателя, батальон начал формироваться прошлым летом, он принадлежит полку специального назначения армии ДНР.

В ответ на вопрос о том, участвовал ли он в боях в составе батальона, писатель отметил, что «политрук — это не воспитатель в детском саду».

«Если вы понимаете, о чем вообще спрашиваете, — я, будучи замкомбата, не могу не принимать участия ни в чем. <…> Батальон находится непосредственно на линии соприкосновения, выполняет боевые задачи», — пояснил Прилепин.

С начала вооруженного противостояния между украинскими войсками и сепаратистами в Донбассе писатель участвовал в организации доставки туда гуманитарной помощи. Также он организовывал поездки на восток Украины российских деятелей культуры.

В 1990-е годы Прилепин служил в ОМОНе и принимал участие в боевых действиях в Чечне и Дагестане.