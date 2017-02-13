Новгородский губернатор ушел в отставку

Губернатор Новгородской области Сергей Митин подал в отставку. Об этом он сам объявил утром 13 февраля на пресс-конференции.

Митин не будет участвовать в выборах нового губернатора области осенью 2017 года.

Сергей Митин возглавляет Новгородскую область с 2007 года. В 2012 году он переизбрался на второй срок, набрав 75 процентов голосов избирателей. До этого он работал в Минсельхозе, Минпроме и Минэкономики.

Губернатор Новгородской области стал уже третьим главой региона, который ушел в отставку с начала февраля 2017 года. Ранее свои посты покинули глава Пермского края Виктор Басаргин и глава Бурятии Вячеслав Наговицын. Все трое оказались в своеобразном кремлевском антирейтинге, о котором СМИ писали еще на прошлой неделе.

Ранее сообщалось, что новым руководителем Новгородской области может стать директор «Агентства стратегических инициатив» Андрей Никитин.