СК заявил о доказательствах применения Киевом "Точек-У" против мирного населения в Донбассе

Следственный комитет России получил доказательства применения ВС Украины тактических ракетных комплексов "Точка-У" против мирного населения в Донбассе, сообщает 13 февраля представитель ведомства Светлана Петренко.

"Получены и процессуально зафиксированы неопровержимые доказательства применения Вооруженными силами Украины оружия массового поражения – тактических ракетных комплексов "Точка-У" против мирного населения в ходе вооруженного конфликта", — сказала она.

В Следственном комитете заявляют, что применение оружия, которое имеет высокую поражающую способность и не оставляет мирным жителям шансов на спасение, — это нарушение международных норм.

Огонь из оружия массового поражения велся по селам Новосветловка и Терновое, а также по населенным пунктам в Краснодонском районе, городу Ровеньки, поселку Юбилейный Луганска.

"Точка-У" — советский ракетный комплекс, который поступил на вооружение в 1989 году. После распада СССР в распоряжении украинских властей осталось значительное количество этих комплексов. Установки оснащаются баллистическими ракетами, дальность стрельбы составляет около 120 км.