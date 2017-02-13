Петербурженка заявила об изнасиловании на АЗС

Петербурженка стала жертвой насилия и ограбления, оказавшись в машине с малознакомым мужчиной.

Как стало известно «Фонтанке», ранним утром 13 февраля в полицию с заявлением обратилась 35-летняя женщина. Петербурженка рассказала, что минувшей ночью ехала в машине с мужчиной. Новый знакомый заехал на заправку на Петергофском шоссе, где, по предварительной информации, изнасиловал потерпевшую, а после выхватил сумку с деньгами и телефоном и вытолкнул из машины.

Проводится проверка.