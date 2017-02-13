В Петербурге пройдёт цикл концертов в темноте в проекте «Мир на ощупь»

Проект «Мир на ощупь» запускает цикл концертов в темноте финалиста телешоу Первого канала «Минута славы» Олега Крикуна. Первый концерт состоится 14 февраля в новом пространстве проекта на Петроградской стороне. В День всех влюбленных незрячий оперный певец и гид проекта Олег Крикун исполнит лучшие оперные арии и мировые хиты о любви.

Организация шоу в темноте в Петербурге стала возможна благодаря запуску новой площадки проекта в историческом центре города. «С открытием пространства на Большом проспекте Петроградской стороны, 84, у нас появилось больше возможностей для трудоустройства и самореализации незрячих людей. В частности, на новой площадке специально оборудовано помещение для проведения концертов в абсолютной темноте», – отмечает руководитель проекта «Мир на ощупь» Анатолий Мовшович.

Свой первый концерт на новой площадке проекта «Мир на ощупь» Олег Крикун дал в день её официального открытия – 25 января 2017 года. Как отметили участники торжественного мероприятия, музыка в такой подаче воспринимается совершенно по-другому: искренне и необычно.

Теперь концерты в темнотестанут доступны широкому кругу слушателей. Правда максимальная вместимость концертного зала невелика – она составляет всего 70 человек. «Мы в любом случае примем всех желающих, – говорит Анатолий Мовшович. – Если слушателей окажется больше, чем мы рассчитываем, число концертов будет увеличено».

По планам организаторов, второй концерт Олега Крикуна в абсолютной темноте состоится 8 марта.

Олег Крикун незрячий с детства. В настоящее время он проживает в Санкт-Петербурге и совмещает две профессии: карьеру оперного певца и работу гидом в проекте «Мир на ощупь». В 2012 году Олег Крикун принял участие в проекте Первого канала «Минута славы», дошел в проекте до финала и исполнил свою мечту детства – спел дуэтом с Тамарой Гвердцители композицию «Памяти Карузо». Видео набрало на Youtube более 1 млн просмотров, а Олег вернулся в консерваторию имени Сергея Рахманинова и продолжил академическое образование по классу академического вокала. В Санкт-Петербург Олег Крикун переехал после окончания консерватории. О проекте «Мир на ощупь» молодой человек узнал от незрячей знакомой, прошел собеседование и работает в проекте со дня основания первой площадки (сентябрь 2015г.).

«Мир на ощупь» – всероссийский социальный бизнес-проект, направленный на развитие толерантности в обществе по отношению к незрячим людям. С запуском второй площадки в Петербурге и представительства в Сочи в проекте официально трудоустроено 56 людей с ВОЗ, из них 36 – незрячие в возрасте от 22 до 47 лет.

В рамках реализации проекта в 2015 году совместно с преподавателями РГПУ им. А.И. Герцена разработана интеграционная программа для российских школ «Другой взгляд». Программа направлена на подготовку учащихся 7-11 классов к инклюзивному образованию. За 2015-2016 учебный год обучение по ней прошло более 4000 школьников Санкт-Петербурга. Программа признана успешной и рекомендована к реализации в российских школах.

Проект «Мир на ощупь» реализуется при поддержке Комитета по образованию, Комитета по культуре, Комитета по социальной политике, Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями при Правительстве Санкт-Петербурга, Всероссийского общества слепых (ВОС), РГПУ им. А.И. Герцена и партии «Единая Россия».