Накануне Дня влюбленных в Петербурге за минуту обчистили «Рив Гош»

Трое петербуржцев, собираясь поздравить любимых с Днем святого Валентина, решили сэкономить на подарках и вломились в «Рив Гош» в Приморском районе. Сколько унесли - неизвестно, но справились за минуту.

По информации «Фонтанки», магазин сети «Рив Гош» на улице Савушкина, 6, пострадал от действий налетчиков ночью 12 февраля. Трое неизвестных в темном, спрятав головы в капюшоны и надев темные перчатки, отжали пластиковую дверь и проникли в магазин. Видеокамеры зафиксировали, что на подбор подарков злоумышленникам хватило минуты. После похода в магазин мужчины сбежали в сторону сквера на Приморском проспекте. Через три минуты на место приехали правоохранители, но никого не застали.

Пока неизвестно, что именно выбрали похитители и каков убыток магазина. Проводится проверка.