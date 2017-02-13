Подозреваемый в убийстве студента ГУАП задержан

Полиция установила подозреваемого в убийстве студента петербургского вуза в Адмиралтейском районе, тело которого обнаружили приехавшие по вызову медики. Подозревают, что молодого человека зарезал один из гостей проходившей вечеринки.

Как стало известно «Фонтанке», 12 февраля прояснились обстоятельства, при которых в доме №13/17 по переулку Гривцова погиб студент первого курса Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения. Четверо собравшихся на вечеринке в квартире молодых людей, как ранее рассказывали в полиции Адмиралтейского района, позволили себе не только алкоголь, но и наркотики. В итоге на посиделки пришлось пригласить сначала бригаду скорой, а потом и полицейских. Троих молодых людей увезли в участок, а их мертвого однокурсника с резаной раной — в морг. Однако в убийстве парня никто из доставленных, судя по всему, не замешан. Экспертиза показала, что студент погиб от колото-резаных ранений грудной клетки.

По предварительной информации, полиция задержала еще одного гостя вечеринки – 31-летнего неработающего мужчину. По версии следствия, именно он ножом убил студента.

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