В больничной палате на Костюшко поймали лжеминёра

Сотрудники полиции искали взрывчатку в доме в Кировском районе Петербурга. Звонок о якобы готовящемся теракте поступил из больницы.

Как стало известно «Фонтанке», около пяти часов вечера 12 февраля по телефону «112» позвонил неизвестный мужчина, который сообщил, что дом №14 по улице Маршала Говорова должен взлететь на воздух. Оперативные службы немедленно осмотрели здание, однако ничего подозрительного не обнаружили, зато быстро нашли устроившего переполох. Лжеминёр звонил из больницы №26 на улице Костюшко, причем воспользовался чужим телефоном. Пока неизвестно, является мужчина пациентом или же навещал в медучреждении близких.

Проводится проверка.